العراق يدخل تحديثًا جديدًا على البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا والصحة توضح تجارب عقار “افيفافير”

2020/06/29 | 12:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت وزارة الصحة والبيئة، توجيهاً بتحديث ’’بروتكول’’ العلاج الخاص بمرضى فيروس كورونا، فيما أوضحت بشأن إضافة ’’العلاج الروسي’’ له.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تسجيل صوتي وزعه على عدد من الصحفيين، إن “قرار تعديل البروتكول العلاجي، يعد قراراً فنياً، من لجنة مستقلة ومختصة في وزارة الصحة، لإدخال تحديث جديد على […]

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