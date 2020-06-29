قوة العراق وطن وشعب يأتي من خلال مجلس نواب الشعب - فلاح أمين الرهيمي

2020/06/29 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي حينما لاحظ المفكر الفرنسي سبنسر ولمس أن معاناة الشعب ومظلوميته تأتي من الدولة التي بيدها السلاح والجيش والشرطة والإعلام وغيرها وأصبح الشعب حسب القاعدة التي تقول (كيف ما تكون الدولة يكون الشعب).



ومن أجل إنصاف الشعب الذي يمتلك الأرض وما عليها وما بداخلها والدولة وجدت كمؤسسة خدمية للشعب تستثمر الأرض وثروتها من أجل سعادة الشعب واستقراره واطمئنانه وهي التي اغتصبت حقوق الشعب وظلمته اقترح هذا المفكر ضرور ......





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