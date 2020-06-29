ما عاد الصمت ممكنا (2): هل يعقل أن يكون الجيش الوطنى دولة إستعمارية تستبيح الوطن؟ وحتمية الفشل الكارثى لكل النظم العسكرية! (الجزء الأول) - عبدالرحمن إبراهيم محمد

2020/06/29 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرحمن_إبراهيم_محمد طال صبرى على هذا المقال فى إنتظار الزمان المناسب لطرح هذه الأفكار من أجل الوطن ومساره ومستقبله وما يعتوره من مشاكل وما يتهدده من أعاصير وأنواء تترصده.



وهو فى ذلك مثله مثل كبير عدد من الدول النامية.



وهى أمور معقدة صارت معلوماتها من المسكوت عنه.



وأنا حين أفعل ذلك لا أبغى تشفيا فى القوات المسلحة.



ففى معالجتى التحليلية هذه لا أريد بأى حال من الأحوال أن أنتقص أو أثير الشبهات حول وطنية الأغلب الأعم من ر ......





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