شجارٌ على حديدٍ خُردة يتحوّل لاشتباكٍ بالأسلحة بين عناصر «الدفاع الوطني» بريف دير الزور

2020/06/29 | 12:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت اشتباكاتٌ داخل صفوف مليشيات #الدفاع_الوطني، الموالية لـ #الجيش_السوري، أمس الأحد، في ريف #دير_الزور، عقب خلاف نشب بينهم تطور إلى إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة.وقال مراسل (الحل نت)، إن «سبب الشجار هو الاختلاف على تقاسم…

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