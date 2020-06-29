وزارة العمل تطلق المنصة الالكترونية لتحديث بيانات المشاريع والشركات المسجلة

2020/06/29 | 12:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العمل المنصة الالكترونية لتحديث بيانات المشاريع والشركات المسجَّلة للحد من الفساد ووفقا لبيان الوزارة فان “دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت بإعداد منصة الكترونية تمهيداً لإطلاقها في الأيام القليلة المقبلة للقضاء على حالات الفساد ولمنع مراجعة المواطنين في ظل تفشي وباء كورونا”.ودعت الدائرة “جميع المشاريع والشركات المسجلة […]

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