السوداني: رواتب الموظفين مؤمنة للأشهر الستة المقبلة والحكومة تعتزم المضي في الاصلاح

2020/06/29 | 12:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء وجه المالية بإطلاقها دون تأخير..ونائب يحذر من خيارات خطرة بغداد – الصباح الجديد أعلن النائب المستقل في البرلمان العراقي، محمد شياع السوداني، أن رواتب الموظفين مؤمّنة للأشهر الستة المقبلة، بعد تطمينات حكومية مشابهة بشأن الرواتب.وقال السوداني إن “مشاكلنا المالية تتمثل بتعدد الحسابات، فمثلاً قبل فترة من الآن وجد مليار دولار في حساب ...

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