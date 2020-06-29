3 مليارات دينار تخسرها البلاد شهريا بسبب تهريب الانترنت والاتصالات تعد بانهائه قريبا

2020/06/29 | 12:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الصباح الجديد : كشف مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في وزارة الاتصالات باسم الاسدي، امس الاحد، عن تكبد العراق خسائر كبيرة تقدر بثلاثة مليارات دينار شهريا جراء تهريب سعات الانترنت في محافظة نينوى عن طريق اقليم كردستان.وقال الاسدي في تصريح له ان “الوزارة ستوقف الخسائر المترتبة عن تهريب سعات الانترنيت في محافظة ...

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