الكاظمي يحصر تغيير مسؤولي المحافظات المحليين به ويوجه بتوفير الكهرباء

2020/06/29 | 12:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الصباح الجديد اعلن رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ممثل الحكومة في البرلمان طورهان المفتي يوم الاحد، حصر تغيير المناصب المحلية في المحافظات برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال المفتي في بيان امس: “تقرر عدم اجراء تغييرات في مناصب نائب المحافظ والقائممقين والمديرين العامين (مدير عام الصحة، مدير عام التربية، مدير عام الاستثمار) ...

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