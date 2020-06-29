لجنة نيابية تحدد شروط اجراء الانتخابات المبكرة

2020/06/29 | 12:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددتْ لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم البرلمانية، اليوم الاثنين، أربعة شروط لإجراء الانتخابات المبكرة. وقال عضو اللجنة أحمد حيدر في تصريح إن “إجراء انتخابات مبكرة والتي طالبت بها الكتل السياسية، بحاجة الى تهيئة أجواء مناسبة، والتي تتطلب استكمال قانون الانتخابات، الذي جرت مناقشته باستفاضة، وحسم مسألة الدوائر الانتخابية والاسراع بالاتفاق عليها في المحافظات وكيف […]

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