الحظر الشامل ضمن مقترحات الخروج من أزمة كورونا والصحة تكشف عن تدخلات منعت توّفر الأوكسجين

2020/06/29 | 12:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن اللجنة العليا للصحة والسلامة ستناقش في اجتماعها المرتقب مقترحات عدة من بينها فرض الحظر الشامل، مبينا وجود تدخلات خارج إرادة المؤسسات الصحية تعرقل توّفر الأوكسجين.وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، إنه تم “توفير سائل الأوكسجين الطبي في جميع المؤسسات الصحية”، مشيراً إلى أن “ما حصل […]

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