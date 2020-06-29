صحة ميسان تستعين بالتكنولوجيا لابلاغ المواطنين بنتائج مسحات الكورونا

2020/06/29 | 12:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشفت دائرة صحة ميسان، الاثنين، عن أستخدامها تقنية تكنلوجية لابلاغ المواطن المصاب بمسحة الكورونا دون تجشيمه عناء الذهاب إلى المستشفى لمعرفة نتائج الفحص.وقال مدير إعلام الدائرة محمد الكناني لـ(المستقلة) ان الدائرة ستستخدم تكنولوجيا الهاتف النقال لتبليغ المواطنين بنتائج مسحات كورونا، مشيرا إلى مدير الصحة علي العلاق وجة بأدخال هذه التكنولوجيا من اجل […]

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