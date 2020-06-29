التربية توجه طلبا للكاظمي يتعلق بإعادة الصلاحيات

2020/06/29 | 12:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد طالبت لجنة التربية النيابية، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعادة صلاحيات وزارة التربية إلى المركز.وذكر بيان للجنة ، أن "لجنة التربية النيابية تجدد دعوتها بإعادة الصلاحيات الى وزارة التربية اشارة الى احكام المادة (12) من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (10) لسنة 2018 والتي الغت نص الفقرة (1) من البند (اولا) من المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظة باقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل"، مضيفة أنها "الزمت وزير التربية بتفويض الصلاحيات اللازمة والتي تصدر بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء" .وتابعت: "وعليه تطالب لجنة التربية ان تكون احدى ركائز الاصلاحات في حكومة رئيس الوزار مصطفى الكاظمي هي إعادة ارتباط دوائر التربية في المحافظات بوزارة التربية، وان صاحب العلاقة المعني هو وزير التربية , لما ثبت فيما سبق من فشل عملية نقل الصلاحيات الى المحافظات وتاثر العملية التربوية بهذا القرار".

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