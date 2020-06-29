الداخلية: اعتقال أشخاص يحتكرون بيع أجهزة منظمات الأوكسجين المطلوبة لمعالجة مرضى كورونا

2020/06/29 | 12:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، اعتقال اشخاص يحتكرون بيع اجهزة منظمات الاوكسجين المطلوبة لمعالجة مرضى فيروس كورونا لغرض بيعها بسعر اعلى.

وقالت الوزارة في بيان، إن مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد المتهمين وهو صاحب محل لبيع المستلزمات الطبية في شارع السعدون، لقيامه باحتكار جهاز منظم الأوكسجين لغرض بيعه بأسعار مضاعفة.

واضاف، انه جرى ضبط مئة وخمسين قطعة من الجهاز أعلاه، فضلا عن إلقاء القبض على متهم آخر يقوم ببيع اسطوانات الأوكسجين بمبلغ خمسمئة ألف دينار مستغلاً الوضع الصحي الذي يمر به البلد، لافتة الى انه جرى إلقاء القبض عليه في داخل مكتبه بالجرم المشهود، وضبط خمس قناني اوكسجين محتكرة مع العلم أن المكتب غير مجاز رسميا لبيع المستلزمات الطبية.

https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=13482

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