الأزمة النيابية تدعو الحكومة إلى السيطرة على سوق إنتاج الأوكسجين

2020/06/29 | 12:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت خلية الأزمة النيابية الحكومة إلى السيطرة على سوق الأوكسجين بأسرع وقت ممكن وتأمينه بكميات كافية للمستشفيات دون اي تأخير لإنقاذ أرواح المواطنين.

وقال عضو الخلية علي الغانمي في تصريح إن مسألة إنتاج الأوكسجين الذي يستخدم في المستشفيات لم يكن خاضعا للاحتكار ولم يكن هناك تحديد مسبق للأسعار لكن الوضع الحالي يستوجب تدخل الدولة للسيطرة على إنتاج هذه المادة المهمة في انقاذ أرواح الحالات الحرجة، لافتا إلى ضرورة دعم الحكومة للفقراء وتامين احتياجاتهم الضرورية.

وأشار الغانمي إلى أن الإجراءات الموضوعة لم تكن بالمستوى المطلوب خاصة في ظل امكانيات المؤسسة الصحية المتواضعة جدا وغير المؤهلة لمثل هذه الازمة.

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