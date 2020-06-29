وزارة الصحة: رفعنا مقترح لفرض حظر شامل للتجوال لمدة 4 أسابيع

2020/06/29 | 12:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة عن آلية جديدة مقترحة لتطبيق الحظر الشامل للسيطرة على جائحة كورونا في العراق.

وقال الوكيل الفني للوزارة حازم الجميلي في بيان إن لجنة الخبراء في الوزارة اقترحت فرض الحظر الشامل لمدة أربعة أسابيع بشكل صارم ودقيق للسيطرة على الارتفاع الخطير بأعداد الإصابات والعمل على تلافي الأخطاء السابقة، إذ تم رفع توصية بالأمر إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وأشار الجميلي أن جميع الدول التي طبقت الحظر الشامل وشددت على إجراءات الوقاية ومن بينها ارتداء الكمامات والكفوف والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ساهم بخفض مؤشرات نسب الإصابات فيها.

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