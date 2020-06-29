مرصد: داعش انتعش في مناطق توجد التحالف الدولي على الحدود العراقية السورية

2020/06/29 | 12:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المرصد السوري لحقوق الانسان، الاثنين، عن انتعاش حركة تنظيم داعش الاجرامي وتسجيل زيادة في العمليات الارهابية في المناطق التي تسيطر عليها قوات التحالف الدولي بقيادة امريكا وحليفتها قوات سوريا الديمقراطية.وقال المرصد في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/ انه “وخلال الفترة الماضية، وعلى خلفية الانفلات الأمني في مختلف مناطق السيطرة، صعَّدت خلايا تنظيم “ […]

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