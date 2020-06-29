محافظ ذي قار شاكراً الكتائب: افتتاحها مستشفى لمصابي كورونا يدل على حبها للمحافظة

2020/06/29 | 12:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعرب محافظ ذي قار ناظم الوائلي، الاثنين، عن شكره وتقديره لكتائب حزب الله بعد افتتاحها مستشفى ميداني في قضاء سوق الشيوخ لمعالجة مصابي كورونا، مؤكدة أن تلك الخطوة يدل على حبها للعراق والمحافظة.وقال الوائلي في مؤتمر صحافي خلال افتتاح المستشفى وتابعته /المعلومة/، إن “المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله جهة مناضلة خطت بدمائها النصر […]

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