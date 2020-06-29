المالكي يدعو لصرف الرواتب: المواطنون في ضائقة مالية وصحية


المالكي يدعو لصرف الرواتب: المواطنون في ضائقة مالية وصحية
2020/06/29 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-بغداد

دعا زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الإثنين (29 حزيران 2020) لصرف رواتب الموظفين، فيما أكد ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المالكي يدعو لصرف الرواتب: المواطنون في ضائقة مالية وصحية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المالكي يدعو لصرف الرواتب: المواطنون في ضائقة مالية وصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links