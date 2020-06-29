المالكي يدعو لصرف الرواتب: المواطنون في ضائقة مالية وصحية

2020/06/29 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الإثنين (29 حزيران 2020) لصرف رواتب الموظفين، فيما أكد ...





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