استمرار غلق أهم طريق لديالى صوب كردستان

2020/06/29 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الأحد (29 حزيران 2020) استمرار اغلاق كردستان منفذ كلار مع المحافظة إلى إشعار آخر.

وقال مدير ناحية قره تبه (110 كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "طريق كلار- جلولاء وهو يمثل أهم طرق ديالى صوب كردستان كان من المؤمل اعادة فتحه اليوم امام حركة المركبات والمسافرين، بعد مرور عدة أيام على إغلاقه بسبب انتشار فيروس كورونا في كلار لكنه لا يزال مغلقا حتى اللحظة".

واضاف التميمي: "يبدو أن سلطات كردستان اتخذت قرارا بإغلاقه الى اشعار آخر لتفادي انتشار الاصابات في كلار، وبقية المناطق، يقابله دخول قرار حظر التجوال الشامل حيز التنفيذ لمدة اسبوع في ديالى، ما يجعل اعادة فتح الطريق أمرا صعبا في الايام القادمة، إلا اذا كانت هناك استثناءات ".

وتعد كلار اهم منفذ بري لدخول القوافل من ديالى الى اقليم كردستان، والذي اُغلق منذ عدة ايام بعد تسجيل الكثير من الاصابات بفيروس كورونا بين اهالي قضاء كلار، التابع اداريا الى محافظة السليمانية.

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