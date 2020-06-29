بعد تحذيرها من تأزم النظام الصحي في العراق.. الصحة العالمية تقدم 6 مقترحات

2020/06/29 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن الواقع الصحي في العراق تأزم بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أنه تم تقديم 6 مقترحات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال ممثل المنظمة في العراق، أدهم اسماعيل في تصريح صحفي، إن "العراق في المرحلة ما قبل الأخيرة بعد ذلك سيصبح مرض فيروس كورونا وباء في البلاد، لذلك يجب اتخاذ إجراءات شديدة على أرض الواقع للحد من انتشاره".

وأضاف، أن "النظام الصحي وصل إلى ذروته وعدد الحالات اليومية في المستشفيات في تزايد مستمر"، محذراً من "الوصول إلى مرحلة عدم قدرة المستشفيات على استقبال المرضى".

ولفت ممثل الصحة العالمية إلى "تقديم 6 مقترحات، بداية من إدارة الأزمة ومرورا بكيفية مكافحة الوباء، إضافة إلى السيطرة على الحدود، ثم الشراء السريع للمواد التي نحتاجها مثل الأوكسجين وغيرها من المستلزمات الصحية، فضلا عن التعاون ما بين الوزارات المختلفة مثل وزارة التعليم والصحة بخصوص الاختبارات".

واشار إلى أنه "خلال الأسبوع الجاري سيتم استيراد كميات من الأوكسجين من الإمارات، الأمر الذي سيحل المشاكل في بعض المناطق".

وفي وقت سابق، حذر أدهم من اقتراب الوضع في البلاد من مرحلة التفشي الوبائي وخروج الأمور عن السيطرة في مواجهة كورونا .

وقال ممثل الصحة العالمية في العراق، إن " الوضع غير مسيطر عليه ويجب اتخاذ إجراءات سريعة جداً لان الوضع قد يخرج عن السيطرة كلياً في اية لحظة".

وأضاف إن " عدد الراقدين في المستشفيات قد يصل قريباً لمستوى عدم قدرة المؤسسة الصحية على استقبال الحالات الشديدة ونخشى من الوصول لمرحلة التفشي غير المسيطر عليه".

ولفت الى ان "المواطنين فرطوا بإجراءات الوقاية وحدث تهاون امني في تطبيق الحظر الشامل وايضاً هناك ثقافات مجتمعية تسببت بحصول تجمعات أدت للتصاعد المستمر بعدد الإصابات".

ولفت الى ان "منظمة الصحة العالمية ستبدأ بحملات توعية في 10 مناطق ببغداد ستكثفها في المناطق الأكثر وبائية وستستهدف 5 ملايين شخص وتوزع خلالها كميات كبيرة من الكمامات والارشادات الوقائية ونأمل أن تأتي بنتائج ايجابية خلال شهر".

وسجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 96 حالة وفاة و 2140 اصابة بالفيروس في ارتفاع مستمر يسجل منذ الـ 24 من حزيران الجاري بمعدل 100 وفاة والفي اصابة قابله رقم مطمئن سجلت فيه اعلى حصيلة شفاء يومية وبلغت 1184 حالة .

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