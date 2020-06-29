عالية نصيف تشيد باشتراطات الحكومة على إقليم كردستان

2020/06/29 | 12:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أشادت النائبة عالية نصيف بالخطوات “الوطنية (المنصفة)” للجانب الحكومي المفاوض خلال المباحثات الأخيرة مع الوفد الكردستاني الذي زار بغداد، مبينة أن الحكومة المركزية أثبتت من خلال الشروط التي اشترطتها على الجانب الكردي أنها “تدعم حفظ حقوق الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب”.وقالت نصيف اليوم :” أن الحكومة المركزية من حقها أن تطالب حكومة إقليم […]

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