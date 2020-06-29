الفتح يقدم طلبا لاستضافة الكاظمي في البرلمان

2020/06/29 | 12:54 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف مصدر نيابي , الاثنين , عن تقديم تحالف الفتح طلبا لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البرلمان لم...

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