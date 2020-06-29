2020/06/29 | 12:54 - المصدر: سومر نيوز
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الفتح يقدم طلبا لاستضافة الكاظمي في البرلمان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كشف مصدر نيابي , الاثنين , عن تقديم تحالف الفتح طلبا لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البرلمان لم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفتح يقدم طلبا لاستضافة الكاظمي في البرلمان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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