2020/06/29 | 12:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: القبض على إرهابي في نينوى شارك بعمليات مهاجمة وسبي العوائل الإيزيدية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: القبض على إرهابي في نينوى شارك بعمليات مهاجمة وسبي العوائل الإيزيدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).