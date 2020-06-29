2020/06/29 | 12:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد فؤاد زيد الكيلاني كاتب اردني الأحداث الدائرة الآن على الأراضي الليبية مرعبة، هي عبارة عن صراع دولي على هذه الأرض من اجل النفط، فالكل يريد أن يحصل على النفط الليبي بأي ثمن، وفي المسألة الليبية انقسم العالم إلى أكثر من قسم، فهناك من يدعم حفتر، وهناك من يدعم السراج وكلاهما يحارب عن الآخر.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صراع دولي على الأرض الليبية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صراع دولي على الأرض الليبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).