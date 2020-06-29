2020/06/29 | 13:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، بالقبض على "إرهابي" اشترك بعمليات "سبي" العوائل الايزدية أبان سيطرة تنظيم داعش على قضاء سنجار في نينوى.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "قوة من قيادة عمليات غرب نينوى، شرعت بواجب تفتيش في قرية شنكال_ البعاج، وتمكنت من القاء القبض على إرهابي مشترك بعمليات مهاجمة وسبي العوائل الإيزيدية في قضاء سنجار وناحية القيروان وقرية كوجر"ز

وأشارت إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا، وتسليمه الى الجهات المختصة"، لافتة الى ان عملية القبض جرت "وفقاً لمعلومات دقيقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بإرهابي شارك بـ"سبي الايزديين" في سنجار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بإرهابي شارك بـ"سبي الايزديين" في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).