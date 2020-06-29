العراق: الصحة النيابية توجه رسالة لاذعة للحكومة بسبب كورونا

2020/06/29 | 13:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت لجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية، اليوم الإثنين، بياناً بشأن تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات في البلاد....

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