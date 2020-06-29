اعتقال داعشي آخر مشترك في سبي الإيزيديات في سنجار

2020/06/29 | 13:03 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم مسلحو داعش سنجار في آب اغسطس 2014 وارتكبوا فيها واحدة من اسوأ المجازر في التاريخ الحديث (من ارشيف كوردستان 24)

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