"آمن وفعال".. الصين تعلن أول لقاح "عسكري" لكورونا

2020/06/29 | 13:03 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة العسكرية المركزية الصينية صادقت على استخدام الجيش للقاح

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