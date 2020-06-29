الإصابات بمرض كوفيد-19 تتجاوز المليون في دول شرق المتوسط

2020/06/29 | 13:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وصول عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 إلى مليون حالة في البلدان الاثنين والعشرين بإقليم شرق المتوسط.وحتى الساعة 11 من صباح اليوم، تم تسجيل 1,035,991 حالة و23,731 وفاة في الإقليم الذي يمتد من المغرب إلى باكستان.ورغم الانخفاض الكبير في عدد الحالات في أوروبا، تشهد بلدان إقليم شرق المتوسط […]

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