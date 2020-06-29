خلية الازمة في ديالى تعلن السيطرة على القفزة المفاجئة لاسعار المواد الغذائية

2020/06/29 | 13:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت خلية الازمة في ديالى، الاثنين، عن السيطرة على القفزة المفاجئة لاسعار المواد الغذائية داخل المحافظة.وقال عضو خلية الازمة في ديالى عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اسعار المواد الغذائية والخضروات شهدت يوم امس قفزة مفاجئة دفعت الى الارتفاع بنسبة 10% مع بداية اول ايام حظر التجوال في دل مدن ديالى بسبب […]

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