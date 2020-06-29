أدنوك تنوي إغلاق حقل باب النفطي لإجراء صيانة نهاية حزيران

2020/06/29 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال متحدث باسم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم الاثنين إن الشركة تعتزم إغلاق حقلها البري النفطي باب لإجراء أعمال صيانة مقررة سلفا في نهاية يونيو حزيران.

أوضح المتحدث أن صيانة الحقل، الذي ينتج أكثر من 370 ألف برميل من خام مربان يوميا، من المتوقع أن تستغرق حوالي أربعة أسابيع.

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