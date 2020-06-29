2020/06/29 | 13:56 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محمد عبد الجبار الشبوط

كانت رئاسة شبكة الاعلام العراقي، وربما مازالت، تمثل مصدر قلق لرؤساء الحكومات العراقية.



والسبب وا...

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