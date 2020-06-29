2020/06/29 | 13:56 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كانت رئاسة شبكة الاعلام العراقي، وربما مازالت، تمثل مصدر قلق لرؤساء الحكومات العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رئاسة شبكة الاعلام) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
محمد عبد الجبار الشبوط
كانت رئاسة شبكة الاعلام العراقي، وربما مازالت، تمثل مصدر قلق لرؤساء الحكومات العراقية.
والسبب وا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رئاسة شبكة الاعلام) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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