تجهيز ذي قار بمستلزمات طبية لمواجهة كورونا

2020/06/29 | 13:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، تجهيز دائرة صحة ذي قار، بمستلزمات طبية ضرورية لمواجهة فيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد في بيان تلقته "كلكامش برس" إن "أمانة مجلس الوزراء وجهت دائرة المنظمات غير الحكومية بالتنسيق مع عدد من المنظمات المحلية، بتجهيز المستلزمات الطبية والصحية الضرورية، لدائرة صحة محافظة ذي قار".وأضاف، أن "هذه المواد ستساهم في دعم جهد الملاكات الطبيّة والصحية، وعلاج المصابين من أبناء المحافظة بوباء كورونا".وتابع مجيد، أن "المواد تضمنت خمسة آلاف بدلة واقية، وخمسون ألف كمامة، وأربعون ألف لتراً من مواد التعقيم والتعفير، وأربعة آلاف جهاز إعطاء مغذي، ومئة منظم جهاز تنفس اصطناعي"، مبيناً أنها "ستسلم لدائرة صحة المحافظة، خلال اليومين المقبلين".

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