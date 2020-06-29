اعتقال اشخاص يحتكرون بيع أجهزة الأوكسجين في بغداد

2020/06/29 | 13:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافادت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، باعتقال اشخاص يحتكرون بيع اجهزة منظمات الاوكسجين المطلوبة لمعالجة مرضى فيروس كورونا كوفيد-١٩؛ لغرض بيعها بسعر اعلى.وقالت الوزارة في بيان، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد المتهمين صاحب محل لبيع المستلزمات الطبية في شارع السعدون، لقيامه باحتكار جهاز منظم الأوكسجين لغرض بيعه بأسعار مضاعفة".وأضاف البيان، أنه "جرى ضبط ١٥٠ قطعة من الجهاز أعلاه، فضلا عن إلقاء القبض على متهم آخر يقوم ببيع اسطوانات الأوكسجين بمبلغ خمسمائة ألف دينار مستغلاً الوضع الصحي الذي يمر به البلد".ولفت الى انه "جرى إلقاء القبض عليه في داخل مكتبه بالجرم المشهود، وضبط ٥ قناني اوكسجين محتكرة مع العلم أن المكتب غير مجاز رسميا ببيع المستلزمات الطبية".

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