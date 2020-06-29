زيدان: لقب الليغا سيُحسَم في الجولة الأخيرة

2020/06/29 | 13:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح مدرب نادي ريال مدريد الاسباني، زين الدين زيدان، حسم لقب الدوري الاسباني “الليغا” في الجولة الأخيرة من المسابقة.وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الاسبانية، إن “إسبانيول في المركز الأخير ولكن عليك أن تقاتل، لقد لعبوا مباراة رائعة لكننا فزنا، وهذا هو الشيء المهم، إسبانيول دافع بشكل جيد للغاية في الشوط الأول، […]

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