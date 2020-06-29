بالصور.. الانبار تشهد انخفاضا كبيرا في اسعار الفواكه والخضراوت

2020/06/29 | 13:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..سجلت اسعار الفواكه والخضروات في مدن الانبار، الاثنين، انخفاض كبير لم يشهد له مثيل من قبل جراء فرض حظر التجوال الصحي الشامل في عموم مدن الانبار .وقال مراسل /المعلومة/، إن اسعار الفواكه والخضراوات سجلت هبوط كبير نتيجة الاجراءات المشددة التي تتخذها القوات الامنية لمنع حركة الاشخاص والعجلات لتطبيق الية فرض حظر التجوال […]

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