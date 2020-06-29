الكندي: امريكا خططت لاستهداف الحشد منذ سنوات وعلى القوى الشيعية سحب دعمها للكاظمي

2020/06/29 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الباحث في الشؤون السياسية هاشم الكندي، الاثنين، ان المداهمة الاخيرة ضد الحشد الشعبي جرت وفق مخطط اميركي معد سلفا منذ سنوات، مبينا ان اعتذار رئيس الوزراء مصطف الكاظمي في الغرف المغلقة لن يجدي نفعا امام الفتنة التي خلقها.وقال الكندي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “القوى الشيعية اصدرت خطابات سياسية خجولة باستثناء زعيم عصائب […]

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