أزمة سد النهضة، هل أوجدتها مصيدة الديون؟! ** القروض المصرية إغراق في الديون دون تنمية، والقروض الأثيوبية استثمار في النمو الاقتصادي المستقبلي (1) - أشرف أيوب

2020/06/29 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أشرف_أيوب لى ما يبدو أن نظام #السيسي قرر أن يعيد صياغة المثل الشعبي القائل "بعد العيد ما يتفتلش الكعك" ويفتل لنا الآن الكعك رغم اقترابنا من عيد اللحم....بعد فشل كل المفاوضات التي استمرت 5 سنوات على أساس إعلان المبادئ الثلاثي الذي وقعه #السيسي وديسالين والبشير عام 2015، بخصوص سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق المصدر الرئيس لمياه دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان (50 مليار م3 مياه متدفقة)، تقديم طلب ......





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