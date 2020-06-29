صحة بابل: الوضع الوبائي مسيطر عليه في المحافظة

2020/06/29 | 14:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل اكد مدير عام صحة بابل محمد الجعفري، اليوم الاثنين، حاجة المحافظة الى زيادة اجهزة التنفس الصناعي وزيادة السعة السريرية للسيطرة على الموقف الوبائي في حال ارتفعت الاعداد اكثر.وقال الجعفري، ان “الوضع الوبائي في المحافظة مسيطر عليه لغاية الان بيد ان المؤسسات الصحية بحاجة الى زيادة في اعداد اجهزة التنفس الصناعي وزيادة السعة […]

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