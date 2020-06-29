2020/06/29 | 14:08 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عبدالله جعفر كوفلي ماجستير قانون دولي يعاني العالم أجمع , كل الدول والشعوب والحكومات , من مأزق خانق متعدد الجوانب, منها الازمة المالية و هناك أزمة صحية وأخرى سياسية وان كانت هناك فوارق في حدتها من مكان الى آخر ولكل هذه الازمات أسباب أعمق منها.
إقليم كوردستان العراق ليس بمنأ عن هذه الأزمات, بل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إقليم كوردستان العراق وضرورة الحوار الوطني) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إقليم كوردستان العراق ليس بمنأ عن هذه الأزمات, بل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إقليم كوردستان العراق وضرورة الحوار الوطني) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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