 إقليم كوردستان العراق وضرورة الحوار الوطني


 إقليم كوردستان العراق وضرورة الحوار الوطني
2020/06/29 | 14:08 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عبدالله جعفر كوفلي ماجستير قانون دولي   يعاني العالم أجمع , كل الدول والشعوب والحكومات , من مأزق خانق متعدد الجوانب, منها الازمة المالية و هناك أزمة صحية وأخرى سياسية وان كانت هناك فوارق في حدتها من مكان الى آخر ولكل هذه الازمات أسباب أعمق منها.

إقليم كوردستان العراق ليس بمنأ عن هذه الأزمات, بل […]

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