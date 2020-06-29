ألمانيا تعتزم الدفع لصدور قرار عن مجلس الأمن بشأن كورونا

2020/06/29 | 14:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، أن بلاده سوف تنتهز فرصة رئاستها الدورية لمجلس الأمن الدولي للدفع من أجل إصدار قرار بشأن جائحة فيروس كورونا.ووجه ماس اللوم إلى أعلى هيئة في الأمم المتحدة، بسبب عدم إصدار قرار حتى الآن بشأن الاستجابة لهذه الأزمة العالمية، الأمر الذى وصفه بأنه “دليل على العجز”.وأضاف ماس:” […]

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