معبدٌ تدمري قديم من ضمن المسروقات.. فرنسا تكشف شبكة تهريب آثار

2020/06/29 | 14:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار اعتقالُ خَبيرَي آثار فرنسيَين، ضجّةّ في عالم تجارة الآثار والتحف في #باريس.حيث كشفت التحقيقات أن معبد “بعل شامين” بمدينة #تدمر القديمة، في #سوريا، كان من بين المواقع التي تم نهبها بهدف بيعها من…

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