2020/06/29 | 14:14 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("من يشربون الخمر هم خير وأفضل من المتدينين" !! .. عبارة قد توقعك بــ "فخ التعميم" المقيت .. !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("من يشربون الخمر هم خير وأفضل من المتدينين" !! .. عبارة قد توقعك بــ "فخ التعميم" المقيت .. !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).