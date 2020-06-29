الجيش الصيني يحصل على موافقة لاستخدام لقاح لعلاج كورونا

2020/06/29 | 14:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة كانسينو بيولوجيكس، اليوم الاثنين، أن الجيش الصيني حصل على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح لفيروس كورونا (كوفيد-19) طورته مع وحدة أبحاث عسكرية، بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال إلى حد ما.واللقاح الذي يُطلق عليه اسم (أيه.دي.5-إن.كوف) هو أحد ثمانية لقاحات تطورها شركات صينية وباحثون حصلت على موافقة لتجربتها على البشر للوقاية من المرض […]

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