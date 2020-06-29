بينها 31 حالة قتل وانتحار.. الإدارة الذاتية تكشف عن حصيلة العنف المنزلي خلال الحظر

2020/06/29 | 14:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف “مجلس عدالة المرأة” في #الإدارة_الذاتية، أمس الأحد، عن وقوع 31 حالة بين قتل وانتحار، بسبب العنف المنزلي في مناطق شمال شرقي #سوريا، أثناء فترة الحظر الصحي، الذي فُرض على المنطقة كإجراء لمنع انتشار فايروس…

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