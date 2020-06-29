وزارة الصحة تعلنها بشأن مستقبل الموقف الوبائي: الحظر الشامل أو الاستعداد إلى ارتفاع إصابات كورونا

2020/06/29 | 14:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن إجراءاتها خلال الأسابيع المقبلة للسيطرة على وباء كورونا وتقليل نسب الإصابات، فيما توقعت ارتفاع الإصابات خلال الأسبوع المقبل إلى خمسة آلاف.وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير للوكالة الرسمية، إن “ارتفاع الإصابات وسرعة انتشار الفيروس وبعد دراسة الوضع الوبائي من قبل لجنة الخبراء […]

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