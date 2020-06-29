2020/06/29 | 14:17 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تنفي (عبر المربد) تدخل جهاز مكافحة الإرهاب في المنافذ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 14:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تنفي (عبر المربد) تدخل جهاز مكافحة الإرهاب في المنافذ) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تنفي (عبر المربد) تدخل جهاز مكافحة الإرهاب في المنافذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).