2020/06/29 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

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العميد أحمد عبد الصاحب يتسلم مهام قيادة شرطة واسط

يتبع.



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بغداد اليوم- نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين (29 حزيران 2020)، القبض على متهم شارك بعمليات مهاجمة وسبي العوائل الايزيدية في قضاء شنكال بمحافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من قيادة عمليات غرب نينوى، ووف

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الاثنين (29 حزيران 2020)، عن الجهة المختصة بالتحقيق مع الضباط المتهمين بالقضايا المخلة بالشرف او قضايا تتعلق بالفساد.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التحقيقا

بغداد اليوم-واسط

أفاد مصدر أمني، الأحد (28 حزيران 2020) بإقالة قائد شرطة محافظة واسط اللواء، قاسم راشد وتعيين بديل عنه.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "أوامر صدرت من وزارة الداخلية، بإعفاء قائد شرطة واسط، اللواء قاسم راشد من منصبه، وتكليف

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