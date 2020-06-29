إصابة ’’طبيب الناس’’ في بغداد بفيروس كورونا


إصابة ’’طبيب الناس’’ في بغداد بفيروس كورونا
2020/06/29 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

أصيب الدكتور فاضل المندلاوي، الذي عرف باسم "طبيب الناس"، اليوم الإثنين (29 حزيران 2...

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