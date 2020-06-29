2020/06/29 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أصيب الدكتور فاضل المندلاوي، الذي عرف باسم "طبيب الناس"، اليوم الإثنين (29 حزيران 2...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إصابة ’’طبيب الناس’’ في بغداد بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إصابة ’’طبيب الناس’’ في بغداد بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).