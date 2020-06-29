محمد نصر علام وزير الري المصري الأسبق لـ( الزمان) مجلس الأمن يستطيع إلزام أثيوبيا بعدم إتخاذ قرارات أحادية بشأن السد

2020/06/29 | 14:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ مع‭ ‬استمرار‭ ‬التعنت‭ ‬الإثيوبي‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬كثفت‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬تحركاتها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬والعربي‭ ‬والافريقي‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الإثيوبي‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬وعدم‭ ‬إتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬أحادية‭ ‬لملء‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬قبل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬إتفاق‭ ‬يراعي‭ ‬مصالح‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬،‭ ‬وعن‭ ‬تقييمه‭ ‬للتحركات‭ ‬المصرية‭ ‬وأهميتها‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬كان‭ ‬للزمان‭ […]

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